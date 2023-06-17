YKS cevap anahtarları ne zaman yayımlanır? YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milyonlarca aday, YKS sonuçlarını merak ediyor. Peki, YKS cevap anahtarları ne zaman yayımlanır? YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu (TYT) bugün yapıldı. 18 Haziran’da ise sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra da Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak. 3.5 milyon öğrencinin başvurduğu YKS'nin sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. İşte ayrıntılar...
YKS CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
YKS cevap anahtarınının, YKS'nin son oturumu olan YDT'nin 18 Haziran 17.45'te sona ermesinin ardından akşam saatlerinde yayımlanması bekleniyor.
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin takvime göre YKS sonuçları 20 Temmuz'da açıklanacak.
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