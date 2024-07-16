YKS tercih robotu 2024! YÖK Atlas tercih robotu ile nasıl tercih yapılır?

Yayınlanma: 16.07.2024 - 13:08

Güncelleme: 16.07.2024 - 13:12

8-9 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları, adaylar için merakla beklenen bir sürecin ardından açıklandı. ÖSYM tarafından açıklanan YKS sonuçları sonrasında YKS tercih robotu 2024 adaylar tarafından gündeme geldi. Peki, YÖK Atlas tercih robotu ile nasıl tercih yapılır? İşte YKS tercih kılavuzu 2024...

YKS TERCİH ROBOTU 2024 NEDİR?

YKS tercih robotu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına dayalı olarak adaylara üniversite ve bölüm seçiminde rehberlik eden önemli bir araçtır. Bu robotlar, adayların sınav performansını, başarı sıralamalarını ve kişisel tercihlerini değerlendirerek, onlara en uygun tercih seçeneklerini sunmayı amaçlarlar. Tercih yapacak olan adaylar, bu robotlar aracılığıyla kendileri için en doğru üniversite programlarını belirleyebilir ve gelecekleri için doğru adımlar atabilirler.

Özellikle YÖK Atlas tercih robotu, bu alandaki en sağlıklı ve güvenilir seçeneklerden biri olarak öne çıkmaktadır. YÖK Atlas, güncel verilere dayalı olarak adaylara geniş bir üniversite ve bölüm yelpazesi sunar ve bu sayede adayların çeşitli kriterlere göre tercih yapmalarına yardımcı olur. Adaylar, bu robotu kullanarak tercih yaparken güncel bilgilere ve doğru verilere dayalı kararlar verebilirler.

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU İLE ÜNİVERSİTE TERCİHİ NASIL YAPILIR 2024?

YÖK Atlas Tercih Robotu, Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) resmi web sitesinde bulunan ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre tercih yapacak adaylara rehberlik eden önemli bir araçtır. Tercih sürecini kolaylaştırmak amacıyla geliştirilen bu robot, adayların puanlarına, başarı sıralamalarına ve tercihlerine göre uygun üniversite programlarını belirlemelerine yardımcı olur.

YÖK Atlas'ın resmi web sitesine giriş yaptıktan sonra "Tercih Robotu" sekmesini seçerek işlemlere başlayabilirsiniz. ÖSYM tarafından açıklanan yerleştirme sonuçlarını ve kendi puanlarınızı girerek tercih robotunu başlatırsınız. Ardından, ilgilendiğiniz üniversiteleri, bölümleri ve şehirleri filtreleyerek size en uygun programları listeleyebilirsiniz. Her program için detaylı bilgileri inceleyerek, önceki yıllara ait taban ve tavan puanları ile kontenjan bilgilerini karşılaştırabilirsiniz.