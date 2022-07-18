YKS adaylarının cevap kağıtları erişime açıldı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'nca Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı.
2022-YKS cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 18 Haziran'daki 2022-YKS 1. oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 19 Haziran'da uygulanan 2022-YKS 2. oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile 2022-YKS 3. oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sorulara verdiği cevaplar ve soruların doğru cevapları ile değerlendirme sonuçları "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden 10 gün süreyle incelenebilecek.
Video Haberler
- Yolcu uçağı takla attı, alevler içinde kaldı
- Pınar Gültekin ölümünün ikinci yılında anılıyor
- Babasını tutuklayan polislere silah doğrulttu
- Çekmeköy'de hareketlilik büyüyor
- '24 saat içinde tekrar yürürlüğe koyacağız'
- Trafik kazası sonrasında sürücüler arasında kavga
- Göletteki ördekleri çaldığı iddia edilen kadın konuştu
- 11 yerinden bıçaklandı: Mesleğini bıraktı
- Raporu eleştirdi, iktidara sert çıktı: 'Utanç verici'
- İstanbul'da korkunç olay: Yol kenarında ceset bulundu
En Çok Okunan Haberler
-
- Üniversitelerin kontenjanları açıklandı
- 'Silahlar konuşmaya başladı'
- 'Ah Canikli ah! Pişmanlığa hazır mısın?'
- İmamoğlu davasında kritik iddia
- Napoli, Koulibaly'nin yerini Ostigard'la doldurdu
- 'SBK, rüşvet verdiği herkesi kayda almış!'
- Sedat Peker'den yeni görüntü
- İmamoğlu'nun aile mezarlığına saldırı
- 'Cübbeli'den 'kaset' iddialarına yanıt
- Selçuk Ural: 'Hakan uyarılarıma rağmen sahte rapor aldı'