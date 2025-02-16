Yayınlanma: 16.02.2025 - 14:59

Güncelleme: 16.02.2025 - 14:59

Üniversite sınavı olarak da bilinen Yükseköğretim Kurumları Sınavı, AYT, TYT ve YDT olmak üzere üç oturumda gerçekleştirilecek. Oturumlar, 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde düzenlenirken başvuru işlemleri 6 Şubat tarihinde başladı. Peki, YKS başvuruları ne zaman sona erecek? YKS geç başvuru ne zaman başlıyor?

YKS BAŞVURULARI 2025 NE ZAMAN SONA ERECEK?

ÖSYM tarafından paylaşılan kılavuz ile birlikte YKS başvuru tarihleri belli oldu. Başvuru süreci 6 Şubat’ta başladı ve süreç devam ediyor. AYT, TYT ve YDT başvuru işlemleri 3 Mart 2025 tarihinde sona erecek.

YKS GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU

Üniversite sınavına başvuru yapmayan veya sınav ücretini yatırmayan adaylar için geç başvuru işlemleri 11-13 Mart 2025 tarihleri arasında alınacak. Başvuru ekranı iki gün boyunca açık olurken geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak ödenecek. AYT, YDT ve TYT oturumlarının her birisi için başvuru ücreti 450 lira olarak belirlendi.

YKS SINAV BAŞVURU ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?

YKS başvuru işlemleri anlaşmalı bankalar veya internet üzerinden yatırılabilecek. a ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından

kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır. Başvuru ücretleri şu şekilde;

Sadece TYT’ye girecek adaylar 450,00 TL,

TYT ile birlikte AYT veya YDT’den herhangi birine girmek isteyen adaylar 900,00 TL,

TYT, AYT ve YDT’nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 1350,00 TL yatıracaklardır.