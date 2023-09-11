YKS ek tercihleri ne zaman? 2023 YKS ek tercihler ne zaman, nasıl yapılacak? YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı?

Üniversiteye yerleşemeyen adaylar gözünü YKS ek tercihlerine çevirdi. Peki, YKS ek tercihleri ne zaman? 2023 YKS ek tercihler ne zaman, nasıl yapılacak? YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.09.2023 - 17:32
YKS ek tercihleri ne zaman? 2023 YKS ek tercihler ne zaman, nasıl yapılacak? YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı?
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Üniversiteye yerleşemeyen adaylar boş kontejanları araştırıyor. YKS ek tercihlerinin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Peki, YKS ek tercihleri ne zaman? 2023 YKS ek tercihler ne zaman, nasıl yapılacak? YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte ayrıntılar...

YKS EK TERCİLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM, YKS ek tercihleri hakkında açıklama yaptı. YKS ek tercihleri, 12-17 Eylül 2023 tarihleri arasında T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin adresinden yapılacak.

YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

Ek yerleştirme tercih ücreti 50 TL olacak. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacak.

ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.

YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

YKS ek tercihleri için ön bilgi amaçlı tercih kılavuzu yayımlandı.

YKS EK TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ


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