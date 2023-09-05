YKS Milli Sporcu yerleştirme işlemleri başladı mı? 2023 YKS milli sporcu tercihleri ne zaman başlıyor? YKS milli sporcu nasıl yapılır
YKS Milli Sporcu tercihlerinin ne zaman yapılacağı milli sporcular tarafından merak ediliyor. ÖSYM'nin açıklamasını bekleyen binlerce aday tercihler için internette araştırma yapıyor. Peki, YKS Milli Sporcu yerleştirme işlemleri başladı mı? 2023 YKS milli sporcu tercihleri ne zaman başlıyor? YKS milli sporcu nasıl yapılır
YKS Milli Sporcu tercihlerinin ne zaman yapılacağı adaylar tarafından merak ediliyor. ÖSYM'den spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı olan adaylar ile ilgili açıklama geldi. Peki, YKS Milli Sporcu yerleştirme işlemleri başladı mı? 2023 YKS milli sporcu tercihleri ne zaman başlıyor? YKS milli sporcu nasıl yapılır
YKS MİLLİ SPORCU TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
2023-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzunun 7.5 maddesine göre spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adaylar için spor alanlarındaki yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemi için başvurular, 04 – 08 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak.
YKS MİLLİ SPORCU TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Adaylar, tercihlerini yukarıda belirtilen tarihler arasında ÖSYM'nin internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle bireysel olarak yapacaklardır.
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