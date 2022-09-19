YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı? YKS ek yerleştirme sonuçları nereden öğrenilir?

19 Eylül 2022 Pazartesi, 17:42

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2022-2023 öğretim yılı için adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.

YKS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı ek yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinden açıklandı, yükseköğretim kurumlarındaki kontenjanın yüzde 99'u doldu.

YKS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden 19 Eylül 2022 tarihinde saat 17.30'dan itibaren öğrenebilecektir. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 26-30 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 25-28 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan tarihe ve ilgili belgelere göre işlem yapacaktır.