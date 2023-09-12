YKS ek yerleştirme tercih süreci başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), üniversite kayıt süresi içinde kayıt yaptırmayanlar ya da boş kalan kontenjanlar için 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre bugün başlayan ek yerleştirme tercih süreci 17 Eylül'e kadar devam edecek.

AA
Yayınlanma: 12.09.2023 - 15:31
YKS ek yerleştirme tercih süreci başladı
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ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, 2023-YKS ek yerleştirme için tercihlerini, bugünden itibaren TC kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından bireysel olarak yapacak.

Tercih işlemleri, 17 Eylül 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

Adayların, 2023-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu'nu dikkatle incelemesi gerekiyor.


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YKS Ek yerleştirme

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