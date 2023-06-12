Son dakika... Depremzedelere YKS ulaşım ve barınma desteği uzatıldı

Son dakika haberi... 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) deprem bölgesinden başvuran adaylara sağlanan ulaşım ve barınma desteği başvuruları uzatıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.06.2023 - 19:32
Son dakika... Depremzedelere YKS ulaşım ve barınma desteği uzatıldı
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ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 17-18 Haziran'da yapılacak 2023-YKS'ye ikamet ettiği sınav merkezi dışında girecek depremzede adaylara yönelik ulaşım ve barınma desteği süresi uzatıldı. Başvurular, 15 Haziran Perşembe mesai bitimine kadar yapılabilecek.

Adayların ulaşım ve barınma ihtiyaçları, öncelik KYK yurtları olmak üzere valilikler ve kaymakamlıklar üzerinden AFAD koordinesinde karşılanacak.

Ulaşım ve barınma desteği için başvurular, kimlik kartı, 2023-YKS sınava giriş belgesi ve ikametgah belgesi ile birlikte valilik ve kaymakamlıklara şahsen yapılacak.


YKS depremzede

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