Yayınlanma: 14.07.2024 - 13:10

Güncelleme: 14.07.2024 - 13:10

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen YKS'ye 3 milyon 36 bin 945 aday başvurdu. Adaylar yakın zamanda açıklanacak olan sınav sonuçlarının ardından başvuruların ne zaman başlayacağını, başvuru sürecinde nelere dikkat edilmesi gerektiğini araştırıyor. Peki, YKS tercihleri ne zaman başlayacak? YKS tercihleri ne kadar sürecek, ne zaman bitecek? İşte ayrıntılar...

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Üç milyondan fazla adayın katıldığı sınavın sonuçları adaylar tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Yakın bir zamanda sınav sonuçlarının açıklanmasını bekleyen adaylar başvuruların ne zaman başlayacağını ve ne kadar süreceğini merak ediyor. YKS tercih kılavuzu henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl sınav sonuçları 20 Temmuz'da açıklanmış, bir hafta sonra 27 Temmuz'da da başvuru süreci başlatılmıştı.

YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

ÖSYM, YKS tercih kılavuzunu henüz yayımlamadı.

ÜNİVERSİTELERDE 2. ÖĞRETİM KALDIRILDI MI?

YÖK Başkanı Erol Özvar, devlet üniversitelerindeki 2’inci öğretim programlarının kapatıldığını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre:

Yükseköğretim Yürütme Kurulunca alınan karar doğrultusunda, gelecek akademik yıldan itibaren Çocuk Gelişimi, Felsefe, Sosyoloji, Tarih ve Türk Dili Edebiyatı açık öğretim programlarına 'ikinci üniversite' kapsamında sadece 35 yaş üstündeki öğrenciler kayıt yaptırabilecek.

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar YKS tercihlerini, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM’nin resmi internet adresinden yapacak.