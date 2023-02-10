YKS ve LGS'de 2. dönem soruları sorulmayacak mı? 2023 YKS ve LGS kararları...

Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 16:58

Güncelleme: 10 Şubat 2023 - 16:58

Kahramanmaraş'ta ağır yıkıma yolan açan 2 depremin ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, YKS ve LGS'ye girecek olan adaylar için açıklamalar yaptı. Adaylar, sınavlarda hangi konuların çıkıp çıkmayacağını araştırıyor. İşte ayrıntılar...

YKS VE LGS'DE 2. DÖNEM SORULARI SORULMAYACAK MI?

Bu yıl LGS’ye girecek öğrenciler 2. dönem konularından, YKS’ye girecekler de 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacak. Söz konusu kararı, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu. Özer yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

''Bu yıl LGS’ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS’ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır. 2023'te LGS'yi sadece 8. sınıfın birinci dönem konularından yapacağız.''



















