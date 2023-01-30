14 Mayıs’taki seçimin üniversite sınavlarına denk gelmesi üzerine muhalefet harekete geçti

Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 04:00

Güncelleme: 30 Ocak 2023 - 05:38

8 milyon üniversite öğrencisinin seçimlere katılımının etkilenmemesi için 6’lı masa çalışmalara başladı. Parti temsilcileriyle aldıkları önlemleri konuştuk.

"GENÇLERİ SANDIĞA ULAŞTIRACAĞIZ"

İYİ Parti Gençlik Politikaları Koordinatörü Orhun Ertürkmen, yurtta, öğrenci evinde ya da akrabasının yanında kalan yaklaşık 1.5 milyon gencin seçim tarihi olarak işaret edilen 14 Mayıs’ta ikametinin dışında, üniversitesinin olduğu kentte olacağına dikkat çekti. Ertürkmen, “Bu rakam Türkiye genelinde oy oranının yaklaşık yüzde 3’üne tekabül ediyor. Her 10 gençten 8’inin AKP’ye oy vermediğini bilen iktidar, seçimi; okullarında tam da final sınavlarının olduğu haftaya alarak öğrencilerin oy kullanmalarına engel olmaya çalışıyor” dedi. Ertürkmen, iktidara “Gençlerden korkmuyorsanız e-Devlet’ten bir tıkla oldukları şehirlerde oy kullanmalarını sağlayın” çağrısında bulundu ve ekledi: “İktidarın gerekli adımı atmaması durumunda, başvuru gününü kaçıran ve bize ulaşan herkesi, hangi partiye oy vereceğini sormadan sandığa ulaştıracağız. İktidar heveslenmesin gençlerin önüne kurdukları barikatı yıkacağız.”

"SANDIĞA KATILIMI AZALTMAYA ÇALIŞIYOR"

CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik, Türkiye’de genel seçimlerin hep haziranda yapıldığına dikkat çekerek “Gençlerden oy alamadığını gören AKP, son çare olarak gençlerin sandığa katılımını azaltmaya çalışıyor” dedi. İkametgâhının bulunduğu ilden başka bir ilde üniversite eğitimi alan öğrencilerin oy kullanabilmesi için yapacakları çalışmalara değinen Killik, “Öncelikle bütün üniversitelerin önüne stantlar kurarak taşıma işlemlerini nasıl yapacaklarını anlatacağız. Gerekirse adres taşımak isteyen öğrencileri evlerinden, yurtlarından alıp nüfus müdürlüğüne kadar götüreceğiz. ‘Demokrasi Bileti’ adını verdiğimiz kampanyamızla oy kullanmak için ikametgâhının olduğu kente gitmek isteyen tüm gençlere yardımcı olacağız” dedi.

"6 PARTİ ORTAKLAŞA HAREKET EDECEĞİZ"

GP Gençlik Politikaları Başkanı Mustafa Gözel, Millet İttifakı’nın gençlikten sorumlu kurmaylarıyla istişarede bulunduklarını kaydederek “Seçime girme formülümüz belli olduğunda yol haritamız daha da somutlaşacak. Üniversite öğrencilerine, gençlere yönelik altı siyasi parti olarak seçim komisyonuyla paralel olarak ortaklaşa hareket edeceğimiz projelerimiz olacak” dedi. 6.5 milyon yeni seçmene ilişkin yapılan araştırmalara göre gençlerin sandığa gitme oranlarının yüzde 40-50’lerde kaldığına dikkat çeken Gözel, en önemli hedeflerinden birinin de bu oranı yükseltmek olduğunu kaydetti. Ayrıca Millet İttifakı olarak yürütüecekleri ortak projelerle “aidiyet bilincini ve ümidi diri tutacaklarını” belirtti.

"İKTİDARIN OYUNUNU BOZACAĞIZ"

Demokrat Parti (DP) Kadın ve Gençlikten Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Murat Aydoğdu, iktidarın sözünün bittiğini ve üniversite öğrencilerinin okullarında olduğu dönemlerden bile medet umduğunu kaydederek “İktidar işine yarayacağını düşündüğü ne varsa onu yapmaya çalışıyor. Son örneği de okulların açık olduğu, üniversite öğrencilerinin ikametlerinde olmadığı güne sınav koymaktır. Her gencin iradesinin sandığa yansıması için gerekenleri yapacağız. İktidarın oyununu bozacağız” dedi. Demokrat Parti Sözcüsü Neslihan Çevik ise gençlerin sorunlarına dikkat çekti. Çevik, gençlerin kendilerini “sahipsiz” hissettiğine vurgu yaparak “Doğduklarından bu yana aynı iktidar yönetiyor ülkeyi ve onlar taleplerinin, hayallerinin toplum ne kadar farkında bilmiyorlar. Sahada gördüğümüz, en büyük sorunları istihdam” dedi. “Z kuşağının” en becerikli, nitelikli nesil olduğuna dikkat çeken Çevik, buna rağmen en düşük istihdam ile karşı karşıya olduklarını ve kaynakların adaletsiz dağıtımı ile liyakatsizlikten şikâyetçi olduklarını vurguladı.

"ADALETE GÜVENMİYORLAR"

DEVA Partisi Gençlik Politikaları Başkanı Doğa Şanlıoğlu, 14 Mayıs ile ilgili ikamet değişimi konusunda bilgilendirmeler yaptıklarını, stantlar açarak öğrencilere ulaştıklarını kaydetti. Üniversite kulüpleri ve üniversite temsilcilikleri ile sosyal medya aracılığıyla hemen her gence ulaşmaya çalıştıklarını bildiren Şanlıoğlu, “Partilerin öğrencileri taşıma projelerini memnuniyetle karşıladık. DEVA Partisi olarak biz de elimizden gelen katkıyı sağlamaya hazırız. Gençlerin her birinden ülkelerine sahip çıkmalarını bekliyoruz” dedi.