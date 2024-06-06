Yayınlanma: 06.06.2024 - 11:34

Güncelleme: 06.06.2024 - 11:34

Üç milyondan fazla adayın başvurduğu ve üç oturumdan oluşan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) öncesi puan hesaplama konusu bir kez daha gündeme geldi. Peki, YKS’de kaç yanlış bir doğruyu götürüyor? YKS puan hesaplaması nasıl yapılır?

YKS'DE KAÇ YANLIŞ BİR DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

ÖSYM hesaplama yöntemiyle ilgili olarak şu bilgilendirmede bulundu: "Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenir, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan (adayın net sayısı) bulunur." Yani üç oturumdan oluşan YKS'de 4 yanlış bir doğruyu götürmektedir.

AĞIRLIKLI PUANLARIN HESAPLANABİLMESİ İÇİN NE KADAR HAM PUAN ALINMALIDIR?

TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinde en az 0,5 ham puan almış olmaları gerekmektedir. AYT ve YDT’de ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların, AYT ve YDT puan türlerini oluşturan ilgili testlerin en az birinden, en az 0,5 ham puan almış olmaları gerekmektedir.

LİSANS PROGRAMINA YERLEŞMEK İÇİN KAÇ PUAN ALMAK GEREKİR

Merkezi yerleştirmede bir lisans programını tercih edebilmek için ilgili programın puan türünde puanının hesaplanmış olması ve bazı lisans programları için ise en düşük başarı sırası koşulunun sağlanması gerekir. Ayrıntılı bilgi 2024-YKS Kılavuzunda yer almaktadır.