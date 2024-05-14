Yayınlanma: 14.05.2024 - 13:41

Güncelleme: 14.05.2024 - 13:41

Mayıs ayı evde bakım maaşı ödemeleri için tarih araştırmaları başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından yapılacak duyuru sonrasında, mayıs ayı evde bakım maaşları hesaplara yatırılmaya başlayacak. Peki, Mayıs ayı evde bakım maaşları yattı mı? Mayıs ayı evde bakım maaşları ne zaman yatacak?

EVDE BAKIM MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım maaşları genellikle her ayın 15 ila 31’i arasında yatırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ödemeler yatırılmaya başladığında kamuoyunu bilgilendiriyor. Buna göre; Mayıs ayı evde bakım maaşı ödemelerinin 15 Mayıs itibarıyla hesaplara yatırılması bekleniyor.

2024 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Memur maaşlarına gelen zamla birlikte, evde bakım maaşı ücretlerine de yüzde 49,25 oranında zam yapıldı. Buna göre; Evde bakım desteği yapılan zamla beraber 5 bin 98 liradan, 7 bin 608 liraya yükseldi.