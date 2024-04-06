YÖKDİL 2 başvuruları ne zaman? 2024-YÖKDİL/2 ne zaman yapılacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 25 Şubat'ta uygulanan 2024 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024-YÖKDİL/1) sonuçları belli olmuştu. Peki, YÖKDİL 2 başvuruları ne zaman? 2024-YÖKDİL/2 ne zaman yapılacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.04.2024 - 11:20
YÖKDİL 2 başvuruları ne zaman? 2024-YÖKDİL/2 ne zaman yapılacak?
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Bu yılın ilk YÖKDİL oturumunun sonuçları geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek. Şimdi ise YÖKDİL'in bu yılki ikinci oturumuna dair araştırmalar başladı. Peki, YÖKDİL 2 başvuruları ne zaman? 2024-YÖKDİL/2 ne zaman yapılacak?

YÖKDİL/2 NE ZAMAN?

2024-YÖKDİL/2 oturumu, 11 Ağustos 2024'te uygulanacak. Sınavın sonuçları ise 29 Ağustos 2024'te ilan edilecek.

YÖKDİL/2 BAŞVURU TAKVİMİ

2024 YÖKDİL/2 başvuruları, 25 Haziran-2 Temmuz 2024 arasında alınacak.


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