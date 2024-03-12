YÖKDİL sonuçları açıklandı mı? YÖKDİL sonuçları nereden öğrenilir?
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/1) sonuçları ÖSYM üzerinden erişime açıldı. 25 Şubat tarihinde uygulanan sınava katılım sağlayan adaylar, sonuçlarını merak etti. Peki, YÖKDİL sonuçları açıklandı mı? YÖKDİL sonuçları nereden öğrenilir?
25 Şubat 2024 tarihinde uygulanan 2024 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’nın (2024-YÖKDİL/1) sonuçları sınava giren adaylar tarafından araştırılıyor. Peki, YÖKDİL sonuçları açıklandı mı? YÖKDİL sonuçları nereden öğrenilir?
YÖKDİL/1 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
25 Şubat 2024 tarihinde uygulanan 2024 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’nın (2024-YÖKDİL/1) değerlendirme işlemleri tamamlandı.
YÖKDİL/1 SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Adaylar, sınav sonuçlarına 12 Mart 2024 tarihinde saat 11.00’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.
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