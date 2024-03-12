YÖKDİL sonuçları açıklandı mı? YÖKDİL sonuçları nereden öğrenilir?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/1) sonuçları ÖSYM üzerinden erişime açıldı. 25 Şubat tarihinde uygulanan sınava katılım sağlayan adaylar, sonuçlarını merak etti. Peki, YÖKDİL sonuçları açıklandı mı? YÖKDİL sonuçları nereden öğrenilir?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.03.2024 - 11:47
YÖKDİL sonuçları açıklandı mı? YÖKDİL sonuçları nereden öğrenilir?
Abone Ol google-news

25 Şubat 2024 tarihinde uygulanan 2024 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’nın (2024-YÖKDİL/1) sonuçları sınava giren adaylar tarafından araştırılıyor. Peki, YÖKDİL sonuçları açıklandı mı? YÖKDİL sonuçları nereden öğrenilir?

YÖKDİL/1 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

25 Şubat 2024 tarihinde uygulanan 2024 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’nın (2024-YÖKDİL/1) değerlendirme işlemleri tamamlandı.

YÖKDİL/1 SONUÇLARI  NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sınav sonuçlarına 12 Mart 2024 tarihinde saat 11.00’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.


yökdil haberleri YÖKDİL sonuçları haberleri ösym haberleri

İlgili Haberler

MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ sonuçları nasıl sorgulanır?

MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ sonuçları nasıl sorgulanır?
2024 AÖL 2. dönem sınav giriş belgesi nasıl alınır? ÖL 2. dönem sınavı ne zaman, saat kaçta?

2024 AÖL 2. dönem sınav giriş belgesi nasıl alınır? ÖL 2. dönem sınavı ne zaman, saat kaçta?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk golünü attı

Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk golünü attı
Yatırımcılar dikkat… Gram altında yeni zirve! Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi? Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 12 Mart 2024 altın fiyatları…

Yatırımcılar dikkat… Gram altında yeni zirve! Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi? Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 12 Mart 2024 altın fiyatları…
En kalpsiz 5 burç: Duygusuz tavırlarıyla herkesi şaşırtıyorlar...

En kalpsiz 5 burç: Duygusuz tavırlarıyla herkesi şaşırtıyorlar...
Mavi takımın hırsızlık cezası: Survivor tarihinde ilk kez yaşananlar!

Mavi takımın hırsızlık cezası: Survivor tarihinde ilk kez yaşananlar!
Mert Hakan'dan hakem isyanı: 'Hayatımda ilk defa böyle bir şey gördüm'

Mert Hakan'dan hakem isyanı: 'Hayatımda ilk defa böyle bir şey gördüm'
Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak? 12 Mart 2024 hava durumu raporu…

Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak? 12 Mart 2024 hava durumu raporu…
Bu gıdalara dikkat! 'Öldürmüyor, süründürüyorlar...'

Bu gıdalara dikkat! 'Öldürmüyor, süründürüyorlar...'
Fenerbahçe’den Galatasaray’a cevap: ‘Paradoks’

Fenerbahçe’den Galatasaray’a cevap: ‘Paradoks’