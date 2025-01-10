Bursluluk sınavı (İOKBS) ne zaman yapılacak? İOKBS başvuruları ne zaman? Bursluluk sınavı (İOKBS) başvuru şartları neler?
2025 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) tarihi belli oldu. Peki, Bursluluk sınavı (İOKBS) ne zaman yapılacak? İOKBS başvuruları ne zaman? Bursluluk sınavı (İOKBS) başvuru şartları neler?
Milli Eğitim Bakanlığı 2025 yılı sınav uygulama takvimi yayımlandı. Takvimde İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 2025 tarihi yer alıyor. Peki, Bursluluk sınavı (İOKBS) ne zaman yapılacak? İOKBS başvuruları ne zaman? Bursluluk sınavı (İOKBS) başvuru şartları neler? İşte, ayrıntılar...
BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?
İOKBS , 27 Nisan 2025 tarihinde tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile 10.00'da merkezî sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde düzenlenecek.
İOKBS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
İOKBS başvuru tarihleri henüz Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanmadı, ancak geçtiğimiz yıl başvurular 13 Şubat'ta başlamış ve 1 Mart'ta sona ermişti. Konuya ilişkin duyuru yayımlandığında haberimize ekleyeceğiz.
İOKBS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
"Başvuru işlemleri http://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden alınıyor.
İOKBS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
- Türkiye Cumhuriyeti veya KKTC vatandaşı olmak. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak.
- İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/cezası almamış olmak.
- Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9'uncu, 10'uncu ve 11'inci sınıflarında öğrenci olmak.
- Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen MEB okul pansiyon ücretinin en azının 4 katını geçmemesi kaydıyla maddi imkanlardan yoksun bulunmak.
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