Yayınlanma: 10.01.2025 - 15:42

Güncelleme: 10.01.2025 - 15:42

Milli Eğitim Bakanlığı 2025 yılı sınav uygulama takvimi yayımlandı. Takvimde İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 2025 tarihi yer alıyor. Peki, Bursluluk sınavı (İOKBS) ne zaman yapılacak? İOKBS başvuruları ne zaman? Bursluluk sınavı (İOKBS) başvuru şartları neler? İşte, ayrıntılar...

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

İOKBS , 27 Nisan 2025 tarihinde tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile 10.00'da merkezî sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde düzenlenecek.

İOKBS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

İOKBS başvuru tarihleri henüz Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanmadı, ancak geçtiğimiz yıl başvurular 13 Şubat'ta başlamış ve 1 Mart'ta sona ermişti. Konuya ilişkin duyuru yayımlandığında haberimize ekleyeceğiz.

İOKBS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

"Başvuru işlemleri http://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden alınıyor.

İOKBS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?