AÖL 2. Dönem Kayıt Yenileme son gün ne zaman? AÖL 2. Dönem kayıt yenileme nasıl yapılır?

2024-2025 eğitim öğretim yılının yarılanmasıyla birlikte AÖL 2. dönem kayıt yenileme son gün ne zaman sorusu birçok öğrencinin gündeminde. Peki, AÖL 2. Dönem Kayıt Yenileme son gün ne zaman? AÖL 2. Dönem kayıt yenileme nasıl yapılır?

AÖL 2. Dönem Kayıt Yenileme son gün ne zaman? AÖL 2. Dönem kayıt yenileme nasıl yapılır?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.01.2025 - 21:00

AÖL'e kayıtlı birçok öğrenci AÖL 2. dönem kayıt yenileme tarihleri araştırması yaparak 2. dönem için hazırlıklara başladı. Peki, AÖL 2. Dönem Kayıt Yenileme son gün ne zaman? AÖL 2. Dönem kayıt yenileme nasıl yapılır?

AÖL 2. DÖNEM KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

AÖL 2. dönem kayıt yenileme işlemleri başladı. Örgün ortaöğretim kurumlarında 2024-2025 eğitim öğretim yılında e-Okul sisteminde aktif kaydı olan öğrenciler 29 Ocak 2025 tarihinden 5 Şubat 2025 tarihi mesai bitimine kadar,

Diğer öğrenciler ise 07 Ocak 2025 tarihinden 23 Ocak 2025 tarihi mesai bitimine kadar halk eğitimi merkezi müdürlüklerine başvurarak yeni kayıt işlemlerini yaptırabilecek.


Etiketler: #AÖL #ne zaman #ne kadar

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