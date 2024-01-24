YÖKDİL geç başvuruları ne zaman? YÖKDİL sınavı ne zaman?
2024-YÖKDİL/1 başvuruları yakın zaman önce bitti şimdi ise geç başvurular bekleniyor. Peki, YÖKDİL geç başvuruları ne zaman? YÖKDİL sınavı ne zaman?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), yapılacak Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024-YÖKDİL/1) başvuruları geride kaldı. Henüz başvuru yapmayan adaylar da geç başvurular için belirlenen tarihe odaklandı. Peki, YÖKDİL geç başvuruları ne zaman? YÖKDİL sınavı ne zaman?
YÖKDİL GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?
2024-YÖKDİL/1 sınavı için başvuru işlemleri 10 Ocak 2024 tarihinde başladı ve 17 Ocak 2024'te sona erdi. Geç başvurular ise 24 Ocak tarihinde tamamlanacak.
YÖKDİL 2024 İLK SINAV NE ZAMAN?
YÖKDİL'in 2024 yılındaki ilk oturumu 25 Şubat 2024 tarihinde yapılacak. YÖKDİL/1 sınav sonuçları ise 15 Mart 2024 tarihinde adayların erişimine açılacak.
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