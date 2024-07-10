Yayınlanma: 10.07.2024 - 15:54

Güncelleme: 10.07.2024 - 15:54

ÖSYM tarafından sınav takviminin açıklanmasının ardından gözler YÖKDİL/2 sınav tarihini merak edip araştırıyor. Peki, YÖKDİL ne zaman, ayın kaçında? YÖKDİL/2 geç başvuru başladı mı?

YÖKDİL NE ZAMAN?

YÖKDİL'in ilk sınavı Şubat ayında yapıldı. İkinci YÖKDİL sınavı ise 11 Ağustos tarihinde yapılacak.

YÖKDİL GEÇ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

YÖKDİL başvuruları 25 Haziran 2 Temmuz tarihleri arasında yapıldı. Geç başvurular ise 10 Temmuz'da yapılacak.

YÖKDİL KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (2024-YÖKDİL/1) pazar günü yapılacağını açıkladı. 2024-YÖKDİL/1 uygulaması hakkında yazılı açıklama yapan ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, “Lefkoşa, Bişkek ve 81 ilde düzenlenecek YÖKDİL’e 104 bin 485 aday katılacak. Sınavda 15 bin 254 kişi görev alacak, 341 bina ve 4 bin 23 salon kullanılacak. 89 sınav merkezinde gerçekleştirilecek sınav, saat 10.15'te başlayacak. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. 13.15’te sona erecek sınavda ek süre verilmesi uygun görülen engelli adaylar, 30 dakika ek sürelerini kullanabilecek. İngilizce'de fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında, Arapça'da sadece sosyal bilimler alanında yapılacak sınavda adaylara 80 soru için 180 dakika cevaplama süresi verilecek” dedi.