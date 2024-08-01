YÖKDİL sınav yerleri açıklandı mı? YÖKDİL sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) sınav giriş yerleri için geri sayım başladı. Peki, YÖKDİL sınav yerleri açıklandı mı? YÖKDİL sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.08.2024 - 11:50
YÖKDİL sınav yerleri açıklandı mı? YÖKDİL sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
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2024 YÖKDİL/2 sınavı için tarih araştırmaları sürmeye devam ederken, bir yandan da sınava katılım sağlayacak olan adaylar, hangi okullarda sınava gireceklerini merak ediyor. Peki, YÖKDİL sınav yerleri açıklandı mı? YÖKDİL sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

YÖKDİL/2 SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında YÖKDİL/2 sınav tarihi belli oldu.

Buna göre; YÖKDİL/2 sınavı 11 Ağustos 2024'te yapılacak. Sonuçlar ise 29 Ağustos 2024'te açıklanacak.

YÖKDİL SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

YÖKDİL sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı.

YÖKDİL/2 sınav yerlerinin, sınavdan 10 gün önce ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden yayımlanması bekleniyor.


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