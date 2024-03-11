Yayınlanma: 11.03.2024 - 14:24

Güncelleme: 11.03.2024 - 14:24

2024 AÖL 2. dönem sınav giriş yerleri, açık lisede eğitim gören binlerce öğrenci tarafından sorgulanıyor. AÖL 2. dönem sınavları öncesinde sınav giriş yerlerini öğrenmek isteyen öğrenciler, AÖL'ün resmi sitesi üzerinden sorgulama yapabilecek. Peki, 2024 AÖL 2. dönem sınav giriş belgesi nasıl alınır? ÖL 2. dönem sınavı ne zaman, saat kaçta?

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

MEB tarafından yapılan açıklamaya göre, adaylar, 11 Mart 2024 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile;

- Açık öğretim liseleri için https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx

- Açık Öğretim Ortaokulu için

https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.

AÖL 2.DÖNEM SINAVI NE ZAMAN?

1. Oturum: 16 Mart 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da

2. Oturum: 16 Mart 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,

3. Oturum: 17 Mart 2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da.