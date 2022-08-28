YÖKDİL sonucu ne zaman açıklanacak?

28 Ağustos 2022 Pazar, 13:57

YÖKDİL 28 Ağustos'ta İngilizcede fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızcada ise sadece sosyal bilimler alanında uygulandı. Sınavda adaylara çoktan seçmeli 80 soru yöneltildi ve 180 dakika süre verildi. Sınavda ter döken adaylar sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor.

YÖKDİL/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022-YÖKDİL/2 sınav sonuçları 16 Eylül 2022 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanacak.