YÖKDİL sonucu ne zaman açıklanacak?
YÖKDİL/2 oturumu 28 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleştirildi. YÖKDİL sınavına giren adaylar sonuçları merakla bekliyor. 2022-YÖKDİL/2 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak. İşte ÖSYM'nin YÖKDİL sonuçları için verdiği tarih...
YÖKDİL 28 Ağustos'ta İngilizcede fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızcada ise sadece sosyal bilimler alanında uygulandı. Sınavda adaylara çoktan seçmeli 80 soru yöneltildi ve 180 dakika süre verildi. Sınavda ter döken adaylar sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor.
YÖKDİL/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2022-YÖKDİL/2 sınav sonuçları 16 Eylül 2022 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanacak.
Video Haberler
- Çıldır Gölü'nü mekan tuttular
- Tüm birikimi 1 saatte gitti
- 130 yavru dünyaya geldi
- Sağanak yağmur altında şampuanla duş aldı
- Türk Yıldızları gösterileriyle nefesleri kesti
- Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı.
- İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
- Erdek'te yüzen pastane
- Görenler şoke oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Gökbakar'dan Ural'a sert yanıt
- Sedat Peker'den yeni paylaşımlar...
- Hürriyet'te 'Sedat Peker' operasyonu
- DEVA'dan Sedat Peker hamlesi
- Mine Tozlu Sineren, rüşvet ağını anlattı
- Aleyna Tilki'nin konserini hedef gösterdiler!
- Kılıçdaroğlu'ndan Sedat Peker açıklaması
- Yüksek hızlı rüşvetin belgeleri
- Hazine, satıştan gelecek ödemeye el koydu
- Uzmanından kiracılara tahliye taahhütnamesi uyarısı