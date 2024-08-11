Yayınlanma: 11.08.2024 - 10:26

Güncelleme: 11.08.2024 - 10:26

YÖKDİL soruları ve cevapları araştırılıyor. Sınav sonrası ÖSYM YÖKDİL soru ve cevap anahtarı kitapçıklarının ilk olarak yüzde 10’u yayınlanması bekleniyor. Peki, YÖKDİL soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? YÖKDİL /2 sonuçları ne zaman açıklanacak?

YÖKDİL SORULARI VE CEVAPLARI ERİŞİME AÇILDI MI?

2024-YÖKDİL/2 Sınavı Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları henüz yayınlanmadı.

11 Ağustos 2024 tarihinde uygulanan 2024 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (2024-YÖKDİL/2) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının %10'u aşağıdaki bağlantıda erişime açılması bekleniyor.

Sınava başvuran adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

YÖKDİL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2024 sınav takvimine göre, YÖKDİL/2 sınav sonuçları 29 Ağustos tarihinde açıklanacak. Önceki sınavlara bakıldığında erken açıklama ihtimali de bulunan ÖSYM'den gelecek açıklamalar bekleniyor.