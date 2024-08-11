YÖKDİL soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? YÖKDİL /2 sonuçları ne zaman açıklanacak?
YÖKDİL soru ve cevap anahtarları kitapçığı sınavdan hemen sonra gündeme gelen konu oluyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı bugün saat 10.15'te başlıyor. Peki, YÖKDİL soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? YÖKDİL /2 sonuçları ne zaman açıklanacak?
YÖKDİL soruları ve cevapları araştırılıyor. Sınav sonrası ÖSYM YÖKDİL soru ve cevap anahtarı kitapçıklarının ilk olarak yüzde 10’u yayınlanması bekleniyor. Peki, YÖKDİL soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? YÖKDİL /2 sonuçları ne zaman açıklanacak?
YÖKDİL SORULARI VE CEVAPLARI ERİŞİME AÇILDI MI?
2024-YÖKDİL/2 Sınavı Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları henüz yayınlanmadı.
11 Ağustos 2024 tarihinde uygulanan 2024 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (2024-YÖKDİL/2) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının %10'u aşağıdaki bağlantıda erişime açılması bekleniyor.
Sınava başvuran adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
YÖKDİL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin 2024 sınav takvimine göre, YÖKDİL/2 sınav sonuçları 29 Ağustos tarihinde açıklanacak. Önceki sınavlara bakıldığında erken açıklama ihtimali de bulunan ÖSYM'den gelecek açıklamalar bekleniyor.
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