Zamlı KYK bursu ne zaman yatacak? Zamlı KYK bursu ne kadar?
Zamlı KYK burslarının ne zaman yatırılacağı, milyonlarca üniversite öğrencisi tarafından araştırılmaya başladı. Peki, Zamlı KYK bursu ne zaman yatacak? Zamlı KYK bursu ne kadar?
2025 yılı itibarıyla zamlı KYK burslarının ne zaman hesaplara yatırılacağını merak eden üniversite öğrencileri, gözlerini Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yapılacak açıklamaya çevirdi. Peki, Zamlı KYK bursu ne zaman yatacak? Zamlı KYK bursu ne kadar?
ZAMLI KYK BURSU NE ZAMAN YATACAK?
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre KYK burs ve kredileri T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında yatırılıyor. Buna göre; Zamlı KYK burs ödemeleri, 2025 Ocak ayının 6 ve 10'uncu günleri arasında hesaplara yatırılacak.
2025 KYK BURSU NE KADAR OLDU?
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite öğrencilerine 2025 yılında verilecek burs miktarının, ocak ayı itibarıyla 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılacağını bildirdi. Buna göre; Öğrenciler, 2025 yılının ocak ayından itibaren 2 bin lira yerine 3 bin lira KYK bursu alacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- RTÜK'ten TELE1'deki 'Ferdi Tayfur' yorumuna inceleme
- Özel'den yeni 'İmralı heyeti' açıklaması
- Emekliler yeni maaşları hakkında ne düşünüyor?
- Muhafazakâr Kürt tabanı mesafeli
- Yedek parçalar Menzil’e yakın şirketten
- 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı!
- İstanbul’da ‘Tosun Paşa’ davası
- Dönmek isteyen Suriyelilere para desteği!
- Nez'e Fenerbahçe kongre üyesinden ahlaksız teklif
- 'Terör bağı varsa neden protokolle karşılıyorsunuz?'