Yayınlanma: 04.01.2025 - 14:51

Güncelleme: 04.01.2025 - 14:51

2025 yılı itibarıyla zamlı KYK burslarının ne zaman hesaplara yatırılacağını merak eden üniversite öğrencileri, gözlerini Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yapılacak açıklamaya çevirdi. Peki, Zamlı KYK bursu ne zaman yatacak? Zamlı KYK bursu ne kadar?

ZAMLI KYK BURSU NE ZAMAN YATACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre KYK burs ve kredileri T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında yatırılıyor. Buna göre; Zamlı KYK burs ödemeleri, 2025 Ocak ayının 6 ve 10'uncu günleri arasında hesaplara yatırılacak.

2025 KYK BURSU NE KADAR OLDU?

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite öğrencilerine 2025 yılında verilecek burs miktarının, ocak ayı itibarıyla 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılacağını bildirdi. Buna göre; Öğrenciler, 2025 yılının ocak ayından itibaren 2 bin lira yerine 3 bin lira KYK bursu alacak.