Son depremler! Deprem mi oldu? 9 Ocak 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 9 Ocak 2025 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 9 Ocak 2025 Türkiye'deki depremler…

Son depremler! Deprem mi oldu? 9 Ocak 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.01.2025 - 08:50

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 9 Ocak'ta meydana gelen depremler...

9 OCAK'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

2025.01.09 08:28:17  38.6282   39.6397       10.9      -.-  1.7  -.-   KONAKALMAZ-(ELAZIG)                               

2025.01.09 08:01:32  37.1918   28.8397       14.3      -.-  1.6  -.-   BEYAGAC (DENIZLI)                                 

2025.01.09 07:49:31  40.4690   29.1845       10.3      -.-  1.6  -.-   SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)                         

2025.01.09 07:02:42  41.0723   39.7080        5.3      -.-  3.4  3.4   TRABZON (TRABZON)                                 

2025.01.09 06:58:07  39.3523   42.4475        1.0      -.-  2.4  -.-   KARDESLER-MALAZGIRT (MUS)                         

2025.01.09 06:35:43  37.5563   35.8328       18.6      -.-  1.1  -.-   DUZAGAC-KOZAN (ADANA)                             

2025.01.09 05:07:40  37.8960   27.5990       11.5      -.-  2.4  -.-   HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN)                      

2025.01.09 04:17:11  37.3805   37.0955        5.4      -.-  2.0  -.-   MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)              

2025.01.09 04:15:38  38.2977   37.2517        1.0      -.-  1.6  -.-   KUCUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)             

2025.01.09 04:06:13  38.6265   39.6088        6.9      -.-  2.0  -.-   SEHSUVAR-(ELAZIG)                                 

2025.01.09 02:22:15  38.3198   38.1838        5.0      -.-  2.5  -.-   DURULDU-(MALATYA)                                 

2025.01.09 01:56:24  38.1737   38.6633        5.0      -.-  2.5  -.-   ARITOPRAK-PUTURGE (MALATYA)                       

2025.01.09 01:33:28  38.8765   27.9397       10.1      -.-  2.0  -.-   TOPLUCA-AKHISAR (MANISA)             


Etiketler: #deprem #deprem mi oldu #Son depremler

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