Son depremler! Deprem mi oldu? 9 Ocak 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 09.01.2025 - 08:50

Güncelleme: 09.01.2025 - 08:50

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 9 Ocak'ta meydana gelen depremler...

9 OCAK'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

2025.01.09 08:28:17 38.6282 39.6397 10.9 -.- 1.7 -.- KONAKALMAZ-(ELAZIG)

2025.01.09 08:01:32 37.1918 28.8397 14.3 -.- 1.6 -.- BEYAGAC (DENIZLI)

2025.01.09 07:49:31 40.4690 29.1845 10.3 -.- 1.6 -.- SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)

2025.01.09 07:02:42 41.0723 39.7080 5.3 -.- 3.4 3.4 TRABZON (TRABZON)

2025.01.09 06:58:07 39.3523 42.4475 1.0 -.- 2.4 -.- KARDESLER-MALAZGIRT (MUS)

2025.01.09 06:35:43 37.5563 35.8328 18.6 -.- 1.1 -.- DUZAGAC-KOZAN (ADANA)

2025.01.09 05:07:40 37.8960 27.5990 11.5 -.- 2.4 -.- HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN)

2025.01.09 04:17:11 37.3805 37.0955 5.4 -.- 2.0 -.- MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

2025.01.09 04:15:38 38.2977 37.2517 1.0 -.- 1.6 -.- KUCUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2025.01.09 04:06:13 38.6265 39.6088 6.9 -.- 2.0 -.- SEHSUVAR-(ELAZIG)

2025.01.09 02:22:15 38.3198 38.1838 5.0 -.- 2.5 -.- DURULDU-(MALATYA)

2025.01.09 01:56:24 38.1737 38.6633 5.0 -.- 2.5 -.- ARITOPRAK-PUTURGE (MALATYA)

2025.01.09 01:33:28 38.8765 27.9397 10.1 -.- 2.0 -.- TOPLUCA-AKHISAR (MANISA)