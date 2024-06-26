Yayınlanma: 26.06.2024 - 09:30

Güncelleme: 26.06.2024 - 09:30

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024/2 YÖKDİL) için başvuru tarihleri belli oldu. ÖSYM tarafından YÖKDİL başvurusu son tarih 2 Temmuz olarak duyuruldu. Peki, YÖKDİL/2 başvurusu nasıl yapılır? YÖKDİL ücreti ne kadar ve şartları nelerdir?

YÖKDİL BAŞVURU TARİHLERİ

Başvurular 25 Haziran'da Başladı

ÖSYM'nin yayımladığı 2024 YÖKDİL sınav takvimine göre, başvuru tarihleri belli oldu. 2024 YÖKDİL/2 başvuruları 25 Haziran - 2 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başvuruların sabah 10:00'dan itibaren başladı.

YÖKDİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını 25 Haziran 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-YÖKDİL/2 Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz’a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.