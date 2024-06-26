YÖKDİL/2 başvurusu nasıl yapılır? YÖKDİL ücreti ne kadar ve şartları nelerdir?
ÖSYM son dakika duyusunda YÖKDİL başvurusunun başladığı duyuruldu. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024/2 YÖKDİL) başvuruları 2 Temmuz tarihinde sona erecek. Adaylar başvuru yapmak için ÖSYM AİS ekranını ziyaret ediyor. Peki, YÖKDİL/2 başvurusu nasıl yapılır? YÖKDİL ücreti ne kadar ve şartları nelerdir?
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024/2 YÖKDİL) için başvuru tarihleri belli oldu. ÖSYM tarafından YÖKDİL başvurusu son tarih 2 Temmuz olarak duyuruldu. Peki, YÖKDİL/2 başvurusu nasıl yapılır? YÖKDİL ücreti ne kadar ve şartları nelerdir?
YÖKDİL BAŞVURU TARİHLERİ
Başvurular 25 Haziran'da Başladı
ÖSYM'nin yayımladığı 2024 YÖKDİL sınav takvimine göre, başvuru tarihleri belli oldu. 2024 YÖKDİL/2 başvuruları 25 Haziran - 2 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başvuruların sabah 10:00'dan itibaren başladı.
YÖKDİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar, başvurularını 25 Haziran 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-YÖKDİL/2 Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz’a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
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