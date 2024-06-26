YÖKDİL/2 başvurusu nasıl yapılır? YÖKDİL ücreti ne kadar ve şartları nelerdir?

ÖSYM son dakika duyusunda YÖKDİL başvurusunun başladığı duyuruldu. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024/2 YÖKDİL) başvuruları 2 Temmuz tarihinde sona erecek. Adaylar başvuru yapmak için ÖSYM AİS ekranını ziyaret ediyor. Peki, YÖKDİL/2 başvurusu nasıl yapılır? YÖKDİL ücreti ne kadar ve şartları nelerdir?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.06.2024 - 09:30
YÖKDİL/2 başvurusu nasıl yapılır? YÖKDİL ücreti ne kadar ve şartları nelerdir?
Abone Ol google-news

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024/2 YÖKDİL) için başvuru tarihleri belli oldu. ÖSYM tarafından YÖKDİL başvurusu son tarih 2 Temmuz olarak duyuruldu.  Peki, YÖKDİL/2 başvurusu nasıl yapılır?  YÖKDİL ücreti ne kadar ve şartları nelerdir?

YÖKDİL BAŞVURU TARİHLERİ

Başvurular 25 Haziran'da Başladı

ÖSYM'nin yayımladığı 2024 YÖKDİL sınav takvimine göre, başvuru tarihleri belli oldu. 2024 YÖKDİL/2 başvuruları 25 Haziran - 2 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başvuruların sabah 10:00'dan itibaren başladı.

YÖKDİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını 25 Haziran 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-YÖKDİL/2 Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz’a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.


yökdil haberleri YÖKDİL/2 haberleri başvuru haberleri

İlgili Haberler

ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman? ATA AÖF bütünleme sınav yerleri açıklandı mı?

ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman? ATA AÖF bütünleme sınav yerleri açıklandı mı?
AUZEF final sınavları ne zaman? AUZEF sınav yerleri açıklandı mı?

AUZEF final sınavları ne zaman? AUZEF sınav yerleri açıklandı mı?
ALES sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

ALES sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler