Yurdun bir katı 'tasarruf' nedeniyle kapatıldı: Yetkililer 'mağduriyet yok' dedi
Bafra Milli Piyango Yurdu'nda kalan öğrenciler, tasarruf ve sporcu konaklaması nedeniyle odalarından çıkarıldıklarını öne sürdü.
Samsun’un Bafra ilçesinde bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı Milli Piyango Yurdu’nda kalan üniversite öğrencileri, tasarruf ve sporcu konaklaması nedeniyle yurdun bir katının kapatıldığını öne sürdü.
Bu nedenle odalarından atıldıklarını iddia eden öğrenciler, 5-6 kişi aynı odada barınmak zorunda kaldıklarını söyledi. Üniversite öğrencileri sosyal medyadan konuya tepki gösterdi.
KAYMAKAM SESSİZ KALDI
Sosyal medya üzerinden seslerini duyurmak isteyen öğrenciler, Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen’in yurdu ziyaret ettiğinde konuyu kendisi ile paylaştıklarını ancak sonuç alamadıklarını açıkladı.
Milli Piyango Yurdu yetkilileri ise konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Mağduriyetin söz konusu olmadığını ifade eden yetkililer, “Yurdumuzda odalar 6 kişilik. Öğrencilerimiz odalarda 2 kişi kalıyordu. Ancak bakanlıktan gelen yazıda, hem tasarruf genelgesi kapsamında hem de Samsun merkezdeki yurtlarda yer olmadığı için turnuva için kente gelen sporcuların bu yurtta konaklatılması talimatı geldi. Biz de binanın 4’ncü katının bir tarafını kapattık. Sporcular geldiği zaman o katta kalıyor. Öğrencileri diğer odalara yerleştirdik. 6 kişi kaldıkları doğru değil” dedi.
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