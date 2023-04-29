Yurt için bağışladı, öğretmenevi yaptılar

Yayınlanma: 29.04.2023 - 02:00

Güncelleme: 29.04.2023 - 02:33

Orhan Kalkan, Ankara Kalecik’teki 500 metrekarelik arazisini “eğitime yüzde yüz destek” programı kapsamında MEB’e şartlı olarak bağışladı. Kalkan, tapuya “Ramise-Orhan Kalkan Ortaöğretim Öğrenci Yurdu olarak inşa edilmek ve bu unvanla kullanılmak üzere” kaydını düştü. 2011’de inşasına başlanan 8 katlı ve 121 öğrenci kapasiteli yurt 2016’da hizmete açıldı. Kalkan, yurt projesinin her aşamasına da maddi destek sağladı.

Ancak ilçe milli eğitim müdürlüğü, kaymakamlığın da onayıyla geçen yıl “öğrenci sayısı azlığını” gerekçe göstererek yurdu kapatma kararı aldı. Yurdun boşaltılıp öğretmenevine dönüştürüldüğünü öğrenen Kalkan, “Yardım için bağışladığım arazi ticarete açıldı” diyerek kaymakamlık ve MEB’e itirazda bulundu ancak yanıt alamadı.

Cumhuriyet’e konuşan Kalkan, “Kız çocukları okusun dedik, ticarethane olsun istemedik. MEB’in haberi ve onayı alınmadan taşra teşkilatının aldığı karar bir hukuk skandalıdır” dedi.

Yurdun öğrenciler için ideal bir tesis olduğunu kaydeden Kalkan, yurtta kalan kız çocuklarının şehre uzak bir pansiyona gönderildiklerini söyledi.