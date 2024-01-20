Eğitimcilerden Yusuf Tekin'e karne... Cemaatlere destek: 100, Laik eğitim: 0

Yayınlanma: 20.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 20.01.2024 - 03:00

Öğrencilere dün karneleri dağıtılırken Eğitim-Sen de Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e bakanlığın önünde düzenlenen basın açıklamasıyla karne verdi. Eğitim-Sen Genel Merkezi, sendikanın Ankara şubeleri ile Veli-Der’in ortak düzenlediği basın açıklamasında, “Bakanlığın eğitimin yapısal sorunlarına yönelik çözüme dayalı politikalar geliştirme derdi yoktur. MESEM projesiyle yoksul halkın çocukları patronların önüne ucuz işgücü olarak atılıyor. Eğitimi dinselleştirme ve ticarileştirme uygulamaları hayata geçirilmeye devam ediyor. ÇEDES kapsamında atılan adımlar laik eğitim anlayışına açıktan bir meydan okuma anlamına gelmektedir” dendi.

Meclis’te bakanlık bütçesi görüşmesi sırasında Tekin’in “Tarikat ve cemaatlerle protokol yapmaya devam edeceğiz” sözleri hatırlatılan açıklamada, “Dinselleşme uygulamalarının bakanlık politikası olduğunun itirafı olmuştur. Laikliğin varlığı, her inancın kendisiyle ve diğer inançlarla eşit haklar temelinde ilişki kurmasını güvence altına almak açısından önemlidir. MEB, bu uygulamalardan vazgeçmelidir” dendi.

‘EĞİTİM YERLERDE’

Eğitim-Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, “Bu ülkede birçok şey tepetaklak ama eğitim yerlerde sürünüyor. Siyasi partilerin gençlik örgütleri okullarda cirit atıyor. MESEM’lerde eylül ayından bugüne yedi çocuğumuz sermayeye meze edildi ve can verdi. Bakan sınıfta kalmıştır ve bu gidişle de sınıftan atılacaktır” diye konuştu. Irmak, konuşmasının ardından bakanın karnesini açıkladı.

Karne kapsamında Bakan Tekin’in notları şöyle: