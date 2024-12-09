Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı gündeminde neler var?
Kabine toplantısı, Türkiye gündemini yakından takip eden yurttaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı gündeminde neler var?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, iki haftalık aranın ardından yeniden bir araya geliyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı gündeminde neler var?
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Toplantının saat 15-16.00 sıralarında başlaması bekleniyor. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ise akşam saatlerinde Kabine'den çıkan kararlara ve görüşülen konulara ilişkin açıklamalar yapması bekleniyor.
KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİNDE NELER VAR?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin gündeminde iç ve dış siyasetteki son gelişmeler, ekonomik durum, enflasyonla mücadele ve fiyat artışları bulunuyor. Ayrıca, terörle mücadeledeki son durum, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili artan gerilim ve İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının bölgedeki etkileri kapsamlı şekilde değerlendirilecek.
Etiketler: #Kabine #Cumhurbaşkanlığı Kabinesi #Kabine Toplantısı
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