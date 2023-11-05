Zeren Ertaş yaşamını yitirmişti: Asansör bakım ücreti artırılsın talebine ret!

Yayınlanma: 05.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 05.11.2023 - 03:00

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bakanlığın bütçesine ilişkin komisyon görüşmelerinde, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

CHP’li İlhami Özcan Aygun, KYK yurtlarındaki asansör arızalarına dikkat çekerek, “Her gün bir arıza çıkıyor. Makine Mühendisleri Odası’nı da bu işin içine katalım. Çünkü iş, liyakatli kadrolarla oluyor” dedi.

CHP’li Ömer Fethi Gürer de “Bir de Makine Mühendisleri Odası’yla asansörlerin kontrolü konusunda bir protokolün doğru olacağını düşünüyorum. Çünkü ülkemizde özel sektörde iyi yetişmiş elemanların varlığı yanında, bazılarının da savsakladığı bir gerçek ama bir Makine Mühendisleri Odası’nın savsaklama olgusu olmaz” diye konuştu.

‘TARİKATLAR ARTTI’

TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil de bütçesi görüşmelerinde, tarikat ve cemaatlerin yurtlarını gündeme getirdi. 2006’da bin 723 olan tarikat yurtlarının sayısının 2022’de 3 bin 331’e çıktığına değinen Kadıgil, “Siz tarikatlara çalışıyorsunuz” dedi.

Konuşmaların ardından HEDEP’in KYK burs ve kredi miktarlarının artırılması, CHP’nin KYK yurtlarının bakımı için ayrılan ödeneğin artırılması, İYİ Parti’nin KYK Yurtlarının yıllık bütçesine ek yapılması önerileri görüşüldü ancak reddedildi.