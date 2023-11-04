Bakan ihmalleri yok saydı! Asansör ihmaline 'karekod' önerdi
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın bütçesi görüşüldü. Bakan Osman Aşkın Bak, yurtlarda asansör bakımlarına değinerek, “Bakımların ihmal edildiği bilgisinin asılsız olduğunu ifade etmek isterim. Tesislerimizdeki asansörlerimize karekod koyacağız. Herkes karekodu okutarak asansörün tüm bakım sürecini görebilecek” dedi.
Bir kız öğrencinin asansörün düşmesi sonucu yaşamını yitirdiği Aydın’daki yurda değinen Bak, “Asansörün son bakım tarihi ise 16 Ekim 2023’tür. Bu olay, üzerinden siyasi rant devşirilecek bir olay değildir. Böyle bir acıyı kimsenin kötü emellerine alet etmesine izin vermeyeceğiz. Karanlık tuzaklarına öğrencilerimizi çekmeye çalışanlar muvaffak olamayacaklar” dedi.
Bakanın “siyasi rant devşirmek” ifadesine
muhalefet tepki gösterdi. CHP milletvekili
Cavit Arı, “3-5 yaşından başlayarak bugün,
gençlerimiz tarikatların, cemaatlerin eline
terk edilmiş durumda” dedi.
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