Bakan ihmalleri yok saydı! Asansör ihmaline 'karekod' önerdi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın bütçesi görüşüldü. Bakan Osman Aşkın Bak, yurtlarda asansör bakımlarına değinerek, “Bakımların ihmal edildiği bilgisinin asılsız olduğunu ifade etmek isterim. Tesislerimizdeki asansörlerimize karekod koyacağız. Herkes karekodu okutarak asansörün tüm bakım sürecini görebilecek” dedi.

Aytunç Ürkmez
Yayınlanma: 04.11.2023 - 03:00
Bakan ihmalleri yok saydı! Asansör ihmaline 'karekod' önerdi
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Bir kız öğrencinin asansörün düşmesi sonucu yaşamını yitirdiği Aydın’daki yurda değinen Bak, “Asansörün son bakım tarihi ise 16 Ekim 2023’tür. Bu olay, üzerinden siyasi rant devşirilecek bir olay değildir. Böyle bir acıyı kimsenin kötü emellerine alet etmesine izin vermeyeceğiz. Karanlık tuzaklarına öğrencilerimizi çekmeye çalışanlar muvaffak olamayacaklar” dedi.

Bakanın “siyasi rant devşirmek” ifadesine muhalefet tepki gösterdi. CHP milletvekili Cavit Arı, “3-5 yaşından başlayarak bugün, gençlerimiz tarikatların, cemaatlerin eline terk edilmiş durumda” dedi.


Zeren Ertaş kyk Osman Aşkın Bak asansör

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