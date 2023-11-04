Bakan ihmalleri yok saydı! Asansör ihmaline 'karekod' önerdi

Yayınlanma: 04.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 04.11.2023 - 03:00

Bir kız öğrencinin asansörün düşmesi sonucu yaşamını yitirdiği Aydın’daki yurda değinen Bak, “Asansörün son bakım tarihi ise 16 Ekim 2023’tür. Bu olay, üzerinden siyasi rant devşirilecek bir olay değildir. Böyle bir acıyı kimsenin kötü emellerine alet etmesine izin vermeyeceğiz. Karanlık tuzaklarına öğrencilerimizi çekmeye çalışanlar muvaffak olamayacaklar” dedi.

Bakanın “siyasi rant devşirmek” ifadesine muhalefet tepki gösterdi. CHP milletvekili Cavit Arı, “3-5 yaşından başlayarak bugün, gençlerimiz tarikatların, cemaatlerin eline terk edilmiş durumda” dedi.

