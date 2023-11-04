KYK yurdunda asansör düştü: Öğrenciler içeride kaldı!
Muş'ta bulunan KYK yurdunda asansör düştü. Asansörde kalan 3 öğrencinin kurtarıldığı bildirildi. Yaşanan durum sonrası öğrenciler yurt önünde protesto düzenledi.
Muş'taki Sultan Alparslan Kız KYK Yurdu'nda asansör düştü.
Edinilen bilgiye göre, saat 20.55’te GSB Sultan Alparslan Kız Yurdu'nda elektrik kesintisinden dolayı 3 kız öğrenci asansörde kaldı. Yurt personeli, kısa sürede kızları asansörden çıkarmayı başardı.
ÖĞRENCİLERDEN PROTESTO!
Asansörlerin yeşil etiketli olduğu ve zamanında bakımlarının yapıldığı belirtildi. Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öğrenciler, yurdun bahçesinde protesto etti.
Muş Sultan Alparslan Kız KYK'da, içerisinde 3 arkadaşımızın bulunduğu asansör düştü.— Barınamıyoruz Hareketi (@barinamayanlar) November 4, 2023
Ülke çapında denetleme ve bakım için daha kaç öğrencinin ölmesini, yaralanmasını bekliyorsunuz? Artık yeter! @GSB_KYGM pic.twitter.com/Wto5ifld1q
27 Ekim'de Aydın KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda meydana gelen asansör faciası sonucu Adnan Menderes Üniversitesi öğrencisi Zeren Ertaş hayatını kaybetmişti.
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