Zeren Ertaş'ın ölümünün ardından... Bakan Osman Aşkın Bak duyurdu: Asansörlerde 'karekod' dönemi başlıyor

Yayınlanma: 03.11.2023 - 14:40

Güncelleme: 03.11.2023 - 14:41

Geçen hafta Aydın Işıklı’da bulunan KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan öğrenci Zeren Ertaş, 15 arkadaşıyla birlikte bindiği yurdun asansörünün düşmesi sonrası sıkışmış ve yaşamını yitirmişti.

Zeren'in ölümünün ardından öğrenciler başta olmak üzere ülkedeki pek çok kesim duruma tepki göstermek için, yurt önlerine ve sokaklara çıkmıştı.

ZEREN'İN ÖLÜMÜ SONRASI YENİ ADIM...

Yaşanan kayıptan sonra hükümetten asansörlerle ilgili adım geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, KYK yurtlarına QR Kod yerleştireceğini duyurdu.

Osman Bak, "Tesislerimizdeki asansörlerimize karekod koyacağız. Herkes karekodu okutarak asansörün tüm bakım sürecini görebilecek" diye konuştu.

"ACIMIZ BÜYÜK, ZEREN HEPİMİZİN EVLADIYDI"

Zeren Ertaş’a Allah’tan rahmet dileyen Bak, "Acımız büyük. Zeren, hepimizin evladıydı. Bu kayıptan duyduğum derin kederi öncelikle ifade etmek isterim" dedi.

830 yurtta periyodik asansör bakım ve denetimlerinin gerçekleştirildiğini belirten Bak, "Öncelikle bakımların yapılmadığı, ihmal edildiği bilgisinin asılsız olduğunu buradan ifade etmek isterim. Aydın Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdumuzun yıllık asansör bakımı, 13 Temmuz 2023’te yapılmıştır. Diğer bütün tesislerimizde olduğu gibi yine Aydın özelinde de her ay periyodik bakımların yapılmasına devam edilmiştir. Asansörün son bakım tarihi ise 16 Ekim 2023’tür. Bütün belgeler, evrak elimizde mevcut" bilgisini verdi.

Olayın artık adli makamlarda olduğunu, sorumluların muhakkak en ağır şekilde cezalandırılacağını vurgulayan Bak, "Bu olay, üzerinden siyasi rant devşirilecek, suistimal edilecek bir olay değildir. Sizlerden ricam kamuoyunu yanıltıcı bilgilerle, sosyal medyada provokasyon amaçlı paylaşımlarla bu meselenin suistimal edilmesine izin vermemenizdir. Acı, hepimizin acısıdır. Evlat, hepimizin evladıdır. Suistimal edilecek bir konu kesinlikle değildir. Herkesi bu sorumluluk duygusuyla hareket etmeye davet ediyorum" diye konuştu.

Zeren Ertaş'ın ailesini ziyaret ettiklerini dile getiren Bak, ailenin "bu olayın provoke edilmemesi yönünde" beyanının bulunduğuna dikkati çekti.

Bakan Bak, şunları söyledi:

"Zeren kızımızın babası Akın Bey’in sözlerini ve ricasını ayniyle paylaşmak istiyorum: 'Devletimiz merhametli yüzünü gösterdi, şimdi adaletli yüzünü göstermesini bekliyoruz. Yurtlardaki kardeşlerime abileri olarak sesleniyorum, kötü insanların emellerine alet olmasınlar.'

Sorumlular, adalet önünde mutlaka hesap verecektir. Böyle bir acıyı kimsenin kötü emellerine alet etmesine izin vermeyeceğiz. Karanlık tuzaklarına öğrencilerimizi çekmeye çalışanlar da asla muvaffak olamayacaklar. 22 senedir bu ülkenin gençlerine daha adil, daha özgür, daha konforlu, daha sosyal, daha eşit şartlar sunmak için çalışıyoruz. Gençlerimizin sahip olduğu imkanları çoğaltmaya, onlara yeni fırsat kapıları açmaya gayret ediyoruz. Her sene bir öncekinden daha iyi koşullar hazırlamak için çaba sarf ediyoruz. Biz, provokatörlerin gençlerimizle aramıza girmesine izin vermeden gençler için çalışmaya devam edeceğiz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla yaptığımız ortak bir çalışma ile tesislerimizdeki asansörlerimize bir karekod koyacağız. Dileyen herkes o karekodu okutarak asansörün tüm bakım sürecini ve takvimini görebilecek."