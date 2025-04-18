Ekonomide alarm: Şirketleşme oranları dibe vurdu!

Yayınlanma: 18.04.2025 - 11:45

Güncelleme: 18.04.2025 - 11:45

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre, 2025 yılının ilk çeyreğinde şirket ve kooperatif kuruluşlarında düşüş yaşanırken, bireysel ticari işletmelerde artış gözlendi.

BİREYSEL GİRİŞİMLERDE YÜKSELİŞ

2025'in ilk üç ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla şirket kuruluşları azalırken, gerçek kişi ticari işletmelerinin sayısı arttı. Kooperatif kuruluşlarında ise belirgin bir düşüş kaydedildi.

MART AYI VERİLERİ

Mart 2025'te şirket ve kooperatif kuruluşları bir önceki yıla göre gerilerken, bireysel işletmelerde artış devam etti. Kapanan şirket sayılarında da yıllık bazda artış görüldü.

SEKTÖREL DAĞILIM

Yeni kurulan şirketler en çok ticaret, inşaat ve imalat sektörlerinde yoğunlaşırken, bireysel girişimlerde de inşaat sektörü öne çıktı. Kapanan şirketler ise ağırlıklı olarak ticaret ve imalat alanlarında kaydedildi.

YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLER

Mart ayında kurulan yabancı ortaklı şirketlerin büyük çoğunluğunu Türk ortaklı firmalar oluşturdu. Bu şirketlerin sermaye yapısında yabancı payı önemli bir yer tuttu.

TOBB tarafından açıklanan veriler, iş dünyasındaki yapısal değişimlere ışık tutarken, girişimcilik eğilimlerinin sektörel bazda farklılaştığını gösteriyor.