Ekonomide alarm: Şirketleşme oranları dibe vurdu!

TOBB verileri, 2025'in ilk çeyreğinde şirket ve kooperatif kuruluşlarının gerilediğini, buna karşılık bireysel ticari işletmelerin arttığını ortaya koydu. Özellikle inşaat ve ticaret sektörlerindeki hareketlilik dikkat çekerken, yabancı sermayeli şirketlerde de belirgin bir yoğunlaşma gözlendi.

Ekonomide alarm: Şirketleşme oranları dibe vurdu!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 18.04.2025 - 11:45

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre, 2025 yılının ilk çeyreğinde şirket ve kooperatif kuruluşlarında düşüş yaşanırken, bireysel ticari işletmelerde artış gözlendi.  

BİREYSEL GİRİŞİMLERDE YÜKSELİŞ  

2025'in ilk üç ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla şirket kuruluşları azalırken, gerçek kişi ticari işletmelerinin sayısı arttı. Kooperatif kuruluşlarında ise belirgin bir düşüş kaydedildi.  

MART AYI VERİLERİ 

Mart 2025'te şirket ve kooperatif kuruluşları bir önceki yıla göre gerilerken, bireysel işletmelerde artış devam etti. Kapanan şirket sayılarında da yıllık bazda artış görüldü.  

SEKTÖREL DAĞILIM  

Yeni kurulan şirketler en çok ticaret, inşaat ve imalat sektörlerinde yoğunlaşırken, bireysel girişimlerde de inşaat sektörü öne çıktı. Kapanan şirketler ise ağırlıklı olarak ticaret ve imalat alanlarında kaydedildi.  

YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLER  

Mart ayında kurulan yabancı ortaklı şirketlerin büyük çoğunluğunu Türk ortaklı firmalar oluşturdu. Bu şirketlerin sermaye yapısında yabancı payı önemli bir yer tuttu.  

TOBB tarafından açıklanan veriler, iş dünyasındaki yapısal değişimlere ışık tutarken, girişimcilik eğilimlerinin sektörel bazda farklılaştığını gösteriyor.


Etiketler: #TOBB #şirket #kapanan şirketler #mart

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