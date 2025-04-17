Merkez Bankası faiz kararını ekonomistler yorumladı: 'Mevcut durumu değiştirmeyecek'

Ekonomist Uğur Gürses ise “Para politikası gerektiğinde tepki verebiliyor mu? Son 1 ayda PPK bunu kanıtladı” yorumu ile Merkez Bankası'nı desteklerken “Politika faizini yüzde 46'ya çekmesi fiili olarak mevcut durumu değiştirmeyecek; operasyonel rahatlık getirecek” ifadelerini kullandı.