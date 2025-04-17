Merkez Bankası faiz kararını ekonomistler yorumladı: 'Mevcut durumu değiştirmeyecek'
Merkez Bankası faiz kararını beklentilerin aksine 350 baz puan yükselterek yüzde 46'ya. Kurul gecelik faiz oranını da yüzde 49 olarak revize ederken ekonomistler verilen kararı yorumladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, politika faizini yüzde 42,5'ten 350 baz puan yükselişle yüzde 46'ya yükseltti. Gecelik borç verme faiz oranı da yüzde 46’dan yüzde 49'a çıkarılırken politika faizinin AKP'nin iktadara geldiği 2002 Kasım ile aynı seviyede olması dikkat çekti. Ekonomistler, Merkez Bankası’nın kararını ve ardından yaşanabilecekleri yorumladı.
Ekonomist Barış Soydan “Merkez Bankası politika faizini 350 baz puan artırarak %46'ya, gecelik borç verme faizini %49'a çıkardı” ifadelerini kullanıken 4 maddede faiz kararının etkilerini şu şekilde değerlendirdi:
KONUT FİYATI AYRINTISI
“1) Ekonomik durgunluk derinleşecek.
2) Konut fiyatlarında reel düşüş sürecek.
3) Mevduatta %50 faiz görmeye başlayacağız.
4) Görünür gelecekte erken seçim yok.”
Ekonomist Mustafa Sönmez “TCMB; gecelik faizi 3 puan artırdı %49 a çıkardı. Politika faizi ise %42.5 ta bırakıldı” sözleri sonrası şu yorumda bulundu:
ADALET VURGUSU
“Dalgalanmalara karşı malum cümleler.
Bu politik ortamın sisini dağıtmaz, güven vermez. Faizlik iş olmaktan çıktı süreç.
Politik güven, adalet tesis edilmedikçe, istikrar gelmez.”
Ekonomist Uğur Gürses ise “Para politikası gerektiğinde tepki verebiliyor mu? Son 1 ayda PPK bunu kanıtladı” yorumu ile Merkez Bankası'nı desteklerken “Politika faizini yüzde 46'ya çekmesi fiili olarak mevcut durumu değiştirmeyecek; operasyonel rahatlık getirecek” ifadelerini kullandı.
'TABELAYI DEĞİŞTİREBİLECEĞİNİ GÖSTERDİ'
Gürses son olarak “Banka tabelayı da değiştirebileceğini gösterdi. Faizi indirmeye başladığında da 'neden?' diye sorulmayacak...” dedi.
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