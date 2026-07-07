1,6 milyar sterlinlik imza atıldı: İngiliz medya devleri tek çatıda birleşiyor

İngiltere'nin önde gelen yayın kuruluşlarından ITV, medya ve eğlence faaliyetlerini Sky'a devretmek üzere anlaşmaya vardığını duyurdu. Toplam 1,6 milyar sterlin (yaklaşık 2,1 milyar dolar) büyüklüğündeki anlaşma, İngiliz medya sektörünün son yıllardaki en dikkat çekici işlemlerinden biri olarak öne çıktı.

Anlaşma kapsamında ITV, ilk aşamada 1,2 milyar sterlin nakit gelir elde edecek. Şirket ayrıca, 2027 mali yılında reklam gelirlerinin belirlenen performans hedeflerini karşılaması halinde 200 milyon sterline kadar ek ödeme alma hakkına sahip olacak.

LOVE PRODUCTIONS ANLAŞMAYA DAHİL EDİLMEDİ

"The Great British Bake Off" programının yapımcısı Love Productions ise satış kapsamı dışında tutuldu. İşlemin tamamlanmasının ardından şirket, ITV Studios bünyesinde faaliyet göstermeyi sürdürecek.

SKY: İNGİLİZ MEDYASI İÇİN TARİHİ BİR DÖNÜM NOKTASI

Sky Üst Yöneticisi Dana Strong, birleşmenin İngiliz medya sektörü açısından tarihi bir adım olduğunu belirtti.

Strong, ücretsiz yayın yapan ticari televizyon ile abonelik tabanlı televizyon ve dijital yayın platformlarının aynı çatı altında buluşmasının sektörün geleceği açısından kritik önem taşıdığını ifade etti. Bu yapının, hızla değişen medya ekosisteminde İngiliz yapımlarının küresel rekabet gücünü artıracağını söyledi.

ITV İÇERİK ÜRETİMİNİ SÜRDÜRECEK

Satış işleminin tamamlanmasının ardından ITV, bağımsız içerik üreticisi olarak faaliyetlerine devam edecek. Şirket, yalnızca yeni Sky-ITV yapılanması için değil, dünyanın farklı bölgelerindeki televizyon kanalları ve dijital yayın platformlarına da içerik üretmeyi sürdürecek.

DİJİTAL PLATFORMLARA KARŞI STRATEJİK HAMLE

Medya sektörü uzmanları, söz konusu birleşmeyi geleneksel yayıncıların küresel dijital platformlarla artan rekabete karşı attığı stratejik adımlardan biri olarak değerlendiriyor.

Özellikle YouTube, Netflix, Amazon ve Disney gibi uluslararası dijital yayın platformlarının büyüyen etkisi karşısında şirketlerin ölçeklerini büyüterek rekabet güçlerini artırmayı hedeflediği belirtiliyor.