1 LT şişe su 69.83 TL oldu
Yurttaşların sıklıkla kullandığı orta segment sularda fiyatlar bir yılda yüzde 100’e varan artış gösterirken ithal içme sularda ise fiyatlar dudak uçuklattı.
Dolar/TL, yüksek enflasyon ve döviz politikalarına yönelik endişelerle yükselmeye devam ederken temel tüketim ürünlerine de her alanda zam yağmaya devam ediyor. Gıda enflasyonu yüzde 108 olurken içme suyu da bir yılda yüzde 100’ü bulan zamlarla satılmaya başlandı. 19 litrelik sular bu zamlara rağmen 30-40 TL aralığında fiyatlarla satılırken ithal içme suları fiyat etiketleri dudak uçuklatıyor. Bir litre ithal içme suyu 69.83 TL’den satılıyor.
Geçtiğimiz yıl dolar 13.66 TL iken 44.00 liraya satılan bir litre ithal içme su, aradan geçen bir yılda yüzde 58 zamlanarak 69.83 liraya satılmaya başlandı. Aradan geçen bu bir yılda dolar ise yüzde 26.35 değer kazanarak 13.66 TL’den 17.26 TL’ye yükseldi.
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