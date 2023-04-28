1 Mayıs'a doğru... Kazancı Yokuşu’nda anma: Yürüyüşe polis engeli!

Yayınlanma: 28.04.2023 - 13:13

Güncelleme: 28.04.2023 - 13:17

DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve TDB'ten oluşan 1 Mayıs Tertip Komitesi, 1 Mayıs 1977'de hayatını kaybedenleri anmak için Kazancı Yokuşu’nda bir araya geldi.

“Yaşasın 1 Mayıs”, “1 Mayıs şehitleri ölümsüzdür” ve "Gün gelecek devran dönecek katiller halka hesap verecek" sloganlarının atıldığı anmada, hayatın kaybedenlerin anısına karanfil bırakıldı.

Karanfil bırakılmasının ardından Şişhane'deki anmaya doğru yürüyüşe geçmek isteyen yurttaşlar, polis tarafından engellendi.

"BARİKATLAR BU DÜZENİ ANLATIYOR"

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, anmada yaptığı açıklamada, polis engeline şu sözlerle tepki gösterdi:

"Bu barikatlar çok şey anlatıyor. Bu barikatlar; işçiden alıp patrona veren, fakirden alıp zenginin kasasını dolduran, tüm çarkları zengini daha zengin yoksulu daha yoksul yapmak için dönen ve milli gelirden işçi sınıfının emekçilerin aldığı payı Cumhuriyet tarihinin en düşük düzeyine, yüzde 25'lere kadar düşüren bu düzeni anlatıyor."