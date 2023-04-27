Emekçi 1 Mayıs’a hazırlanıyor

Yayınlanma: 27.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 27.04.2023 - 03:00

İşçi ve emekçiler, 1 Mayıs kutlamaları için hazırlıklarını hızlandırdı. Türk-İş, DİSK, KESK, TMMOB gibi sendika ve örgütlerin oluşturduğu 1 Mayıs Tertip Komitesi Ankara’da kutlamaların Tandoğan Meydanı’nda yapılacağını açıkladı. Samsun’da da emekçiler “Emek Bizim, Gelecek Bizim” sloganıyla meydanlara davet edildi.

Ankara’da 1 Mayıs Tertip Komitesi’nin düzenlediği basın açıklamasında, “Boyun eğmedik, vazgeçmedik. İşçi sınıfı ve emekçilerin onlarca yıldır alınterini sermayeye peşkeş çeken, bizleri yoksulluğa, sefalete, ölüme mahkûm eden bu zihniyete, güle güle demek üzereyiz” ifadelerine yer verildi.

Samsun’da Tertip Komitesi adına KESK Dönem Sözcüsü Yılmaz Tuluk da bir basın toplantısı yaparak şunları söyledi:

“1 Mayıs, tüm değerleri üreten işçilerin-emekçilerin bugüne dair itirazlarını ve yarına dair hedeflerini ifade ettiği bir gündür. Büyük bir çoğunluğu ücret gelirleriyle yaşamını sürdüren nüfusuyla ülkemizin demokratik yeniden kuruluşunun ancak ve ancak işçi sınıfıyla, emekçilerle mümkün olduğunu 1 Mayıs’ta haykıracağız.”



