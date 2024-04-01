1 milyon kişi gıdaya muhtaç

Yüksek enflasyon ve deprem etkisiyle temel gıdaya ihtiyaç duyanların sayısı son bir yılda yüzde 5 arttı.

Şehriban Kıraç
Yayınlanma: 01.04.2024 - 04:00
1 milyon kişi gıdaya muhtaç
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2021 yılı rakamlarına göre dünyada, 820 milyondan fazla insan açlık ve yoksulluk sınırında yaşıyor. Ancak dünya çapında üretilen gıdanın üçte biri israf oluyor. Türkiye’de ise bir yılda israf edilen gıda miktarı 18 milyon tonu bulurken bu israfın Türkiye’ye yıllık maliyeti ise 410 milyar TL’yi geçiyor.

Bir yandan gıda israfını önleme diğer yandan da ihtiyaç sahiplerine gıda desteği vermek amacıyla kurulan TİDER, 38 ilde 70 destek markete ulaştı. Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Hande Tibuk, pandemiyle başlayan ve depremmle devam eden süreçte sosyal yardım alan kişi sayısında önemli artış yaşandığını belirterek destek verilen kişi sayısının salgından bu yana 700 binli seviyelerden 1 milyona yaklaştığını söyledi.  


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