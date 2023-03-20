10 soruda kentsel dönüşüm kredisi: Kentsel dönüşüm kredisinin faiz oranı kaç, kimler yararlanabilir?
Hazine ve Maliye Bakanlığı, kentsel dönüşüme yönelik destek paketini duyurdu. Peki bu krediden kimler nasıl yararlanabilecek. Vade ve faiz oranları ne olacak? İşte 10 soruda kentsel dönüşüm kredisi...
Hazine ve Maliye Bakanlığı, geçen hafta kamuoyuna duyurulan "Kentsel Dönüşüm Kredisi"nin detaylarını 10 soruya verdiği cevaplarla derledi.
Konuya ilişkin 10 soru ve verilen cevaplar şöyle:
1. Kentsel dönüşüm kredisinde devlet desteği ne olacak?
1,49 faiz oranının 0,70’ini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı karşılayacak, 0,79 faiz imkanıyla krediden yararlanılacak.
2. Kentsel dönüşüm kredisinden yararlanmak için bir şart var mı?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yetkilendirdiği kuruluşlara riskli yapı tespitini yaptıranlar bankalara müracaat edebilecek.
3. Kiracılar yararlanabilecek mi?
En az 1 yıldır riskli yapıda oturan kiracılar veya ikamet etmek şartıyla sınırlı ayni hak sahipleri yararlanabilecek.
4. Bir kişi birden fazla yapı için kredi kullanabilecek mi?
Bir hak sahibi adına faiz desteği sağlanacak toplam kredi tutarı 3 milyon TL’yi geçemeyecek. Bu tutar birkaç dairesini dönüştürebilirse faydalanabilecek.
5. İkinci daire için dönüşüm kredisinde faiz oranı değişecek mi?
İlk daire için 0,79; diğeri için 0.89 oranla kredi verilecek.
6. İş yerlerini dönüştürmek isteyenler en fazla ne kadar kredi alabilecek?
İş yeri için 1,10 faiz oranıyla 800 bin TL kredi alabilecek
7. Kaç yıl vade yapılacak?
Konut kredilerinde 10 yıl, iş yeri için 7 yıl vade uygulanacak.
8. Başvuru için süre kısıtlaması olacak mı?
Tahliye veya yıkım tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde bankalara faiz destekli/kar payı kredi için başvuru yapılabilecek.
9. Kredi desteğinden faydalanmak için tüm komşuların anlaşması mı gerekir?
Kredi desteğinden yararlanmak için binanın anlaşma ile tahliye edilmesi şartı aranıyor.
10. On beş daireli bir apartmanın dönüşümü için 15 daireye de ayrı kredi mi verilecek?
Hak sahipleri farklıysa 15 daire de krediden yararlanabilecek.
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