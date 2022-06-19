'100'den fazla Avrupalı şirket hâlâ Rusya'da'

19 Haziran 2022 Pazar, 09:35

Yale Chief Executive Leadership Institute tarafından yapılan araştırmaya göre Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal harekatından sonra başlayan büyük şirketler göçüne rağmen 100'den fazla Avrupalı şirket hala Rusya'da faaliyet gösteriyor.

Araştırmaya göre bu süre zarfında 247 çokuluslu şirket Rusya'da faaliyetlerini devam ettirirken, bu şirketlerin 116'sını Avrupa menşeli şirketler oluşturuyor.

Benzer bir araştırma daha önce Rusya devletine bağlı bir araştırma kuruluşu tarafından da gerçekleştirilmiş, bu araştırma ülkedeki 5 bin yabancı şirketin yarısından fazlasının operasyonlarıyla ilgili herhangi bir kısıtlamaya gitmediğini ve 2 milyondan fazla kişiye istihdam sağladığını iddia etmişti.

Araştırma sadece özellikle danışmanlık ve bilişim sektörlerindeki 90 şirketin çekildiğini ortaya koymuştu.