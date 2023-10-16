100’lük rakıda 1000 liraya doğru... Bir rakı grubuna daha dev zam!

Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş bir rakı grubuna daha zam geldiğini duyurdu. Böylelikle Beylerbeyi grubu rakılarda 100’lük şişeler yeni zamla 1000 liraya yaklaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.10.2023 - 13:35
100’lük rakıda 1000 liraya doğru... Bir rakı grubuna daha dev zam!
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Yurttaşlar ekonomik krizle mücadeleye devam ediyor. En son Mey ve Efe grubu rakıya maliyet zammının ardından Beylerbeyi grubu rakılarada zam geldi.

Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, zamlı listeyi Twitter’dan duyurdu.

Buna göre Beylerbeyi Göbek 100’lük 929 liraya, 70’lik 715 liraya yükseldi. En düşük fiyatlı Beyoğlu Rakı’da ise 100’lük 699 lira, 70’lik 519 lira oldu.

 

9 Ekim’de de Efe grubunun bazı rakılarına yüzde 7 oranında zam gelmişti.

Öte yandan yılbaşından bu yana rakıya yüzde 32, son bir yılda ise yüzde 65’ten fazla zam geldi.


Rakı zam Efe Rakı Mey Beylerbeyi

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