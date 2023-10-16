100’lük rakıda 1000 liraya doğru... Bir rakı grubuna daha dev zam!

Yayınlanma: 16.10.2023 - 13:35

Güncelleme: 16.10.2023 - 13:37

Yurttaşlar ekonomik krizle mücadeleye devam ediyor. En son Mey ve Efe grubu rakıya maliyet zammının ardından Beylerbeyi grubu rakılarada zam geldi.

Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, zamlı listeyi Twitter’dan duyurdu.

Buna göre Beylerbeyi Göbek 100’lük 929 liraya, 70’lik 715 liraya yükseldi. En düşük fiyatlı Beyoğlu Rakı’da ise 100’lük 699 lira, 70’lik 519 lira oldu.

Rakı zammı hayırlı olsun bakalım nereye kadar gidecek bu zamlar güya zam yaparak vatandaşın sağlığı düşünülüyor. Böyle olsaydı uyuşturucunun gramı çok pahalı ve kullanması suç olmasına rağmen kimse uyuşturucu kullanmazdı. pic.twitter.com/6N03OnGW17 — Özgür Aybaş (@AybasOzgur) October 16, 2023

9 Ekim’de de Efe grubunun bazı rakılarına yüzde 7 oranında zam gelmişti.

Öte yandan yılbaşından bu yana rakıya yüzde 32, son bir yılda ise yüzde 65’ten fazla zam geldi.