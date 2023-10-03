Zam paketlerine Erdoğan ayarı: 'Yerel seçimden sonraya bırakıldı, 3 aşamada yapılacak'

Yayınlanma: 03.10.2023 - 11:29

Güncelleme: 03.10.2023 - 12:50

BOTAŞ, ekim ayı itibarıyla elektrik üretim amaçlı doğalgaz tarifesi ile büyük sanayi kuruluşlarında, küçük ve orta ölçekli işletmelerde kullanılan gazın satış fiyatı yüzde 20 zam yaptı. EPDK da 1 Ekim’den itibaren geçerli olacak şekilde elektrik tarifesini ticarethane ve sanayi aboneleri için yaklaşık yüzde 20 artırdı.

Gazete Pencere’den Nuray Babacan’ın aktardığı kulis bilgisine göre, doğalgaz ve elektriğe yapılacak zamların katlamalı yansıması görülüyor. Bunu içeren bir zam paketi, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın önüne gitti. Erdoğan’ı bile ‘şaşırtan’ yüksek rakam, vatandaşa maliyetinden çok, yerel seçim maliyeti nedeniyle ertelendi. Zam paketinin üç aşamada uygulamaya gireceği öngörülüyor.

Konut abonelerine hazırlanan ‘zamlı paketin’ ise bunun neredeyse 3 katı olduğu ve yerel seçimden sonra yapılacağı konuşuluyor. Babacan “Vatandaşlar, martta yapılacak yerel seçimin uzatmalarını yaşıyor” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN İTİRAZ ETTİ

Edinilen bilgiye göre bütçe ve enflasyon krizi yaşayan ekonominin yeni yönetimi, tüm maliyet hesaplarını da içine katarak sanayi, tarım, ticarethane ve konutlarda yapılması gereken elektrik ve doğalgaz zammına ilişkin hazırlıklarını AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sundular. Açıklanan yüzde 20 zammın en az üç kat daha fazla artış içeren paket, Erdoğan’ın itirazıyla karşılaştı.

‘ZAMMIN OYLARA ETKİSİ HESAPLANDI’

İtirazın kaynağı ise yaklaşan yerel seçimler. Seçimlerden önce yapılacak böylesine dehşet verici bir artışın ‘oylara’ etkisini hesaplayan Erdoğan’ın, “Şu aşamada bunu uygulayamazsınız. Üç aşamada yapın. Kalabilenler yerel seçim sonuna kalsın” dediği belirtiliyor. Yüzde 20 zam rakamının böyle bulunduğu aktarılıyor.