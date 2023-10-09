Erol Dündar duyurdu: Bir rakı grubuna daha dev zam!

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, EFE rakıya yüzde 7 zam geldiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.10.2023 - 16:17
Erol Dündar duyurdu: Bir rakı grubuna daha dev zam!
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Yurttaşlar ekonomik krizle mücadeleye devam ediyor. En son Mey grubu rakıya maliyet zammının ardından Efe rakı grubuna yüzde 7 zam geldi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar bir rakı grubuna yüzde 7 zam geldiğini sosyal medya hesabından  "Efe rakı gurubuna #ZamGeldi hayırlı olsun" diyerek duyurdu.

 

Öte yandan yılbaşından bu yana rakıya yüzde 32, son bir yılda ise yüzde 65’ten fazla zam geldi. 



Efe Rakı Rakı Mey

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