Erol Dündar duyurdu: Bir rakı grubuna daha dev zam!

Yayınlanma: 09.10.2023 - 16:17

Güncelleme: 09.10.2023 - 16:17

Yurttaşlar ekonomik krizle mücadeleye devam ediyor. En son Mey grubu rakıya maliyet zammının ardından Efe rakı grubuna yüzde 7 zam geldi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar bir rakı grubuna yüzde 7 zam geldiğini sosyal medya hesabından "Efe rakı gurubuna #ZamGeldi hayırlı olsun" diyerek duyurdu.

Öte yandan yılbaşından bu yana rakıya yüzde 32, son bir yılda ise yüzde 65’ten fazla zam geldi.



