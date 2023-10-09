Erol Dündar duyurdu: Bir rakı grubuna daha dev zam!
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, EFE rakıya yüzde 7 zam geldiğini duyurdu.
Yurttaşlar ekonomik krizle mücadeleye devam ediyor. En son Mey grubu rakıya maliyet zammının ardından Efe rakı grubuna yüzde 7 zam geldi.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar bir rakı grubuna yüzde 7 zam geldiğini sosyal medya hesabından "Efe rakı gurubuna #ZamGeldi hayırlı olsun" diyerek duyurdu.
Efe rakı gurubuna #ZamGeldi hayırlı olsun. pic.twitter.com/zb1nptvjoj— EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) October 9, 2023
Öte yandan yılbaşından bu yana rakıya yüzde 32, son bir yılda ise yüzde 65’ten fazla zam geldi.
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