Vergi borcu nedeniyle depremzenin hesaplarına el konuldu

Kahramanmaraş merkezli 11 kentte yıkıcı etkisini gösteren deprem sonrası bölgedeki yurttaşların vergi, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim ve banka kredi borçları belli süreliğine ertelenmişti. Söz konusu kararın ardından depremzedelerin vergi borcundan dolayı hesaplarındaki paralara el koyulduğu iddia edildi.

Cengiz Karagöz
Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 04:00
Vergi borcu nedeniyle depremzenin hesaplarına el konuldu
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Cumhuriyet’e ulaşan Hamdi Koç isimli depremzede bir yurttaş vergi borcundan dolayı eşinin hesabındaki 11 bin 104 TL’nin vergi dairesi tarafından çekildiğini belirtti. Koç, “İşyerimizden kaynaklı vergi borcumuz vardı. Hesabımızdaki para depremden sonra eşin dostun bize destek amaçlı yolladığı paraydı. Evimiz oturulmaz durumda. İzmir’e arkadaşımızın yanına geldik. Burada yeni ev ve iş bakıyoruz” dedi. 

Avukat Ali Habip, uygulamanın hukuksuz olduğunu vurguladı. Habip, “Normalde bu borçlar ‘Mücbir’ sebepler dolayısıyla ertelenmişti. Ancak şu an depremzedelerin hesaplarındaki paralar çekiliyor” dedi. Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) de sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak “Aldığımız bilgiye göre uygulanan hacizler deprem öncesi konulan hacizlerdir. Afet döneminde uygulamaya devam edilen işlem kabul edilemez. Bir an önce bu kabul edilemez uygulamadan vazgeçilmesi çağrısında bulunuyor ve tüm kamu borçlarının ivedilikle silinmesini talep ediyoruz” ifadeleleri yer aldı. 


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