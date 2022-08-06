12 binden fazla seyahat acentasını bir araya getiren TÜRSAB'da seçim kasımda

06 Ağustos 2022 Cumartesi, 02:00

Turizm sektörünün önemli unsurlarından seyahat acentalarını bir araya getiren Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nde (TÜRSAB) kasımda yapılacak seçim için heyecan artıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ile Başkan Firuz Bağlıkaya arasında esen sert rüzgârlar nedeniyle gündemde olan TÜRSAB’da aday bolluğundan söz edilse de şu ana kadar resmi olarak adaylığını açıklayan tek isim Tamer Çiçek.

Türkiye’de seyahat acentalığı yapmak isteyen her girişimci TÜRSAB’a üye olmak zorunda. Türkiye’de 2020 yılı sonu itibarıyla seyahat acentası sayısı yaklaşık 12 bin 200.

ÖZEL TOPLANTILAR SÜRÜYOR

TÜRSAB’ın üyelerinden biri de Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un şirketi ETS. Mevcut başkan Firuz Bağlıkaya ile aralarında yaşanan sürtüşme ise uzun zamandır turizm sektörünün yakından izlediği bir konu.

Seçimleri etkileyecek konuların başında da bu geliyor. Bazı iddialara göre Ersoy’un desteklediği bazı isimler var. Bu anlaşmazlık nedeniyle sorunlarını anlatamadıklarını iddia eden bir grup üye ise aralarında özel toplantılar yaparak nasıl bir yol alınması gerektiğini tartışıyor.

Kulislerdeki iddialara göre aday sayısı 10’a yakın. Bağlıkaya henüz resmi olarak adaylığını açıklamadı. TÜRSAB’ın 20 yıllık başkanı Başaran Ulusoy’u yenerek seçildiği başkanlık dönemine ise bakanla kavgası damga vurdu. Bu nedenle beş yıllık döneminde yaptıkları tam olarak anlaşılamadı. Ancak aday olması kuvvetli görünüyor.

Başkanlığa aday olduğunu resmi olarak açıklayan ilk isim ise Yeni Nesil TÜRSAB Hareketi lideri Tamer Çiçek oldu.

Çiçek sektöre 20 yıl önce kokartlı rehber olarak girmiş, dijital acentacılık alanında adonis.com’un sahibi. Air Arabia ve Flybaghdad havayolu şirketlerinin Türkiye Genel Satış Acentası, La Quinta by Wyndham adında da bir oteli var.

Seyahat acentalığı dünyada büyük bir dönüşüm içinde. Dijitalleşmenin damga vurduğu alanda acenta sayıları hızla azalıyor. Booking.com gibi uygulamaları engellemekle bu dönüşümün olmayacağı açık. Başkan kim olursa olsun işi zor!