TÜRSAB'dan Ersoy'a yanıt: "Kendi partisini suçladığının farkında değil"

22 Kasım 2021 Pazartesi, 20:45

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, dün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı konuşmada, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 2013 yılında inşasına başlanmış olan Kuşadası Kongre Merkezi (KOMER) ile ilgili "Çiftlikbank" nitelendirmesinde bulunmuş, "Bire üç maliyetle yapmışlar" diyerek Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıklamıştı. TÜRSAB'tan bakana yanıt geldi.

"KENDİ PARTİSİNİ SUÇLADIĞININ FARKINDA DEĞİL"

TÜRSAB'dan bugün yapılan açıklamada Bakan Ersoy'a "İktidarı suçladığının farkında değil" denildi.

İnşaatın temelinin 2013 yılında dönemin başbakanı AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atıldığına vurgu yapılan açıklamada, "İnşa döneminde yaşananlarla ilgili sorumluluk o dönemin yöneticilerinde olup, Bakanlık, temsilcileri aracılığıyla tüm süreçlerde yer alan kurumlardan biridir. TÜRSAB seçimlerinde yönetimin değişmesini takiben, 2018 yılında oluşturulan yönetim kurulunda da bakanlık iki üye ile yer almış, ancak 2019 yılında Sayın Bakan’ın talimatıyla bakanlık temsilcileri istifa ederek şirketin kayyuma teslim edilmesine neden olmuşlardır" ifadelerine yer verildi.

"ALACAKLIYIZ"

Açıklamada mevcut TÜRSAB yönetiminin inşaat süreciyle hiçbir ilgisi olmamıştır denilerek "Bugün bakanlığın KOMER'den alacağı yokken TÜRSAB iştiraklerinin yıllardır devam eden 70 milyon TL’den fazla alacağı mevcuttur" denildi.

ESKİ YÖNETİMİ SUÇLADILAR

Gecikme ve usulsüzlükle ilgili iddialar hakkında eski yönetimi sorumlu tutan TÜRSAB yönetimi, tespit edilen usulsüzlükler için yargı ve bakanlık başta olmak üzere ilgili makamlara bilgi verdiklerini belirtti.